Uefa: “Intervento Corte Ue? Nostra posizione sarà difesa con forza”

Una battaglia legale che non porta nulla di buono

Altro capitolo della prevedibile lunga battaglia legale che vedrà contrapposti i tre club fondatori della Superlega rimasti a bordo del progetto Juventus, Real Madrid e Barcellona e la Uefa. Il rischio è che possano rimetterci seriamente le tre società oppure la Uefa. Non c'è più spazio per una mediazione visto che manca il dialogo. Il tribunale di Madrid ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue nell’ambito del contenzioso che oppone la Superlega Europea a Uefa e Fifa per violazione delle regole Ue sulla concorrenza. La Corte dovrà dare interpretazione delle norme rilevanti nella procedura, l’interpretazione sarà vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici Ue che si troveranno ad affrontare una questione analoga. La Corte dovrà dire se, secondo il diritto Ue, Uefa e Fifa abusano di posizione dominante sul controllo dei diritti televisivi e sull’ organizzazione delle competizioni. Il Tribunale di Madrid chiede se per le norme Ue siano legittime l’opposizione e la proibizione da Uefa e Fifa di sviluppare altri eventi come la ‘Super League’. Il giudice spagnolo mette in questione anche la regolarità delle sanzioni annunciate da Fifa e Uefa dopo l’annuncio della Super Lega.