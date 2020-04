Uefa, la smentita di Ceferin: “Nessun termine per le finali di Champions e Europa League”

Nei giorni scorsi era giunta la notizia che la Uefa aveva fissato per il 3 agosto la deadline per quanto riguarda le finali di Champions League ed Europa League. In queste ore però, il presidente Ceferin ha voluto precisare quella che è ormai una notizia infondata.

NESSUN TERMINE – Il presidente Uefa ha rilasciato un’intervista alla televisione tedesca ZDF nella quale ha dichiarato: “Non è vero, il Presidente è stato chiaro nel non fissare date precise. La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto. A seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.