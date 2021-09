Uefa, procedimenti contro Juve, Real e Barcellona finiscono sotto il tappeto

Cancellati i procedimenti disciplinari aperti contro Juventus, Real e Barcellona

L'Uefa chiude il contenzioso legale con le tre squadre rimaste a difendere la Superlega. Tamite un comunicato ufficiale l'organismo europeo ha fatto sapere di aver cancellato i procedimenti disciplinari aperti contro Juventus, Real e Barcellona nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione Superlega: "La Corte d'Appello UEFA ha dichiarato nullo il procedimento, come se non fosse mai stato aperto".