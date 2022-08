Uefa pronta a sanzionare 20 club per FFP: anche Juventus, Inter e Roma nel mirino

Possibili provvedimenti per diversi club d'Europa.

Indiscrezione del Times che in queste ore ha pubblicato una notizia importante da fonti Uefa. Da quanto si apprende l'organo europeo starebbe per annunciare una serie di sanzioni contro ben 20 club tra cui spiccano Barcellona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia, Juventus, Roma e Inter. Le società, in questo caso 10 delle 20 esaminate. sarebbero accusate di aver violato le norme sul Fair Play Finanziario fino al 2020-21.

Le regole imposte dalla Uefa consentono solo 30 milioni di euro (circa 25,4 milioni di sterline) di perdite in tre anni, ma quelle legate alla pandemia e le spese per il calcio femminile e accademie e gli ammortamenti possono essere cancellate.

Secondo quanto scrive il media inglese, per le francesi Psg e Marsiglia sarebbero in arrivo solo delle sanzioni pecuniarie, mentre per la "coppia italiana", formata da Inter e Roma, anche restrizioni legate al calciomercato.

Discorso diverso per la Juventus, impegnata insieme a Barcellona e Real Madrid nel progetto della Superlega. Da sottolineare, poi, come questa stagione sarà l'ultima secondo le attuali regole del Fair Play Finanziario esistenti. Infatti, dal 2023, la Uefa introdurrà un nuovo sistema, con i club limitati a spendere una percentuale delle proprie entrate in un anno solare per gli stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti.