Uefa, pronta controffensiva per rimettere il Fair Play finanziario

La Uefa vuole rimettere un tetto dopo quello che è successo in questa estate

Secondo il The Times, la UEFA sta preparando la sua controffensiva sul fair play finanziario, che ora sembra morire dopo i colpi faraonici di Psg, Chelsea e i due club di Manchester. L'organismo europeo dovrebbe presentare proposte per un nuovo tetto salariale e un nuovo sistema fiscale. Si attendono comunicati e decisioni che potrebbero nuovamente cambiare le regole del gioco per il calciomercato stravolto dopo l'arrivo della pandemia.