Uefa, resi noti gli arbitri delle finali di Champions, Europa e Conference League

Al via la corsa alle finali delle coppe europee. Tramite comunicato stampa della stessa Uefa, sono stati resi noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le sfide conclusive di Champions League, Europa e Conference League. Si tratta di profili importanti per partite non scontate, dove sarà necessario saper gestire al meglio il nervosismo. Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Per la sorella maggiore, l'Europa League, il direttore di gara della sfida tra Siviglia e Roma sarà Anthony Taylor. In stagione, l'inglese ha già diretto un totale di sette partite per l'Uefa, in particolare i quarti di finale che hanno visto trionfare i giallorossi contro il Feyenoord. Per quanto riguarda la sorella minore, invece, il match tra Fiorentina e West Ham sarà diretto da un'équipe di arbitri spagnoli guidati da Carlos del Cerro Grande.