UEFA, resi noti i candidati ai premi Champions ed Europa League

Si alza il sipario su Champions ed Europa League. Giovedì 29 agosto andranno in scena i sorteggi delle due competizioni europee. La UEFA si prepara, come ogni anno, a premiare i migliori interpreti per ogni ruolo. Nel frattempo, il massimo organo delle competizioni calcistiche del Vecchio Continente ha reso noti i nomi dei candidati. Tra i portieri la sfida vede coinvolti il muro del Liverpool Alisson, il campione francese Hugo Lloris e l’estroso Marc-André Ter Stegen. La palma di miglior difensore andrà ad uno tra Trent Alexander-Arnold, Matthjis De Ligt e Virgil Van Dijk. Tra i centrocampisti sarà battaglia tra l’ex Ajax Frenkie De Jong, Christian Eriksen e Jordan Henderson. In attacco sfida stellare tra Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Verrà premiato anche il miglior giocatore della scorsa Europa League: a contendersi il premio ci saranno Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jovic.