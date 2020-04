Uefa, subito 70 milioni ai club e altri 200 dopo Euro2021

Continua il lavoro a stretto contatto tra la Uefa e le Federazioni calcistiche Europee. Dopo la decisione di rinviare l’Europeo femminile nel 2022, ecco che da Nyon arriva un’altra disposizione questa volta in favore dei club.

270 MILIONI – Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Uefa ha comunicato lo stanziamento dei fondi per le squadre che avevano dato il loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali. Un aiuto importantissimo per le società che stanno affrontando una crisi economica senza precedenti. La Uefa stanzierà subito 70 milioni che così verranno suddivisi:

50 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee

17.7 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 16 squadre nazionali coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee (esclusi i pagamenti per gli spareggi, che saranno pagati al completamento degli spareggi)

Il saldo di 2,7 milioni di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà distribuito al termine di queste partite di spareggi in autunno.

Da Nyon poi verrano sbloccati altri 200 milioni dopo l’Europeo del 2021. Questo il commento di Aleksander Ceferin: “I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali. Di conseguenza, una parte dei ricavi delle competizioni delle nostre squadre nazionali viene distribuita ai club che hanno rilasciato giocatori per le partite. In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile“.