Uefa, svolta epocale in arrivo: cambia la regola dei gol segnati in trasferta

Da anni il gol segnato in trasferta nelle competizioni internazionali è stato decisivo per il passaggio del turno. Sia nella vecchia Coppa Campioni che nella attuale Champions League molte sfide sono state decise dalla rete messa a segno lontano dalle mura amiche. L’ultimo match di Champions League che ha determinato la qualificazione della squadra ad aver fatto più gol in trasferta è stato quello di ieri tra il PSG e il Bayern. Ma questa vecchia regola sta per essere cancellata. La UEFA infatti prevede di apportare importanti modifiche alla vecchia regola dei gol in trasferta per la prossima stagione, secondo quanto riporta The Sun. Secondo la fonte inglese, con le nuove regole, che l’UEFA sta studiando, i gol in trasferta verranno conteggiati solo nei tempi regolamentari di entrambe le partite. Nei tempi supplementari al termine dei due incontri, la squadra in trasferta non avrà il vantaggio del gol realizzati. In pratica con questa modifica, le reti siglate nei supplementari, siano esse segnati dalla squadra ospite o di casa, avranno lo stesso valore. Con questa introduzione, ad esempio, la sfida tra Juventus e Porto dell’ultima edizione della Champions League si sarebbe protratta ai calci di rigore in seguito ai gol di Sergio Oliveira e Rabiot nell’extra time. È stato riferito che questa proposta è già stata sostenuta dai club leader in Europa. La votazione per gli emendamenti apportati al regolamento si terrà in una riunione della commissione UEFA che si terrà il 16 aprile. Va rilevato che la proposta di abbandonare completamente la regola dei gol in trasferta è stata respinta dall’UEFA.