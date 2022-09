Uefa, Zelensky invia lettera a Ceferin: “La Superlega va abolita”

Il ringraziamento dell'Ucraina al presidente Uefa in una nota

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha inviato una lettera al presidente UEFA Aleksander Ceferin esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto, "grazie al quale la Federcalcio ucraina e il nostro campionato nazionale non sarebbero stati in grado di andare avanti".