Ufficiale – Al-Rayyan, colpo Brahimi

Dopo il successo in coppa d’Africa con la sua Algeria, Yacine Brahimi si tuffa in una nuova avventura. Il suo passaggio all’Al-Rayyan è ufficiale.

Il classe 90′ ex Porto era stato scelto dalla Roma per il dopo El Shaarawy ma la concorrenza del club del Qatar è stata superiore e l’algerino, svincolato dopo 5 stagioni in Portogallo, ha scelto di non andare in Italia.

L’ex anche Granada ha deciso così di ripartire dalla Qatar Stars League. Per lui un contratto triennale. L’Al-Rayyan spera di migliorare anche grazie a Brahimi il quarto posto della passata stagione.