Ufficiale – Arsenal, ecco Ceballos: l’annuncio è speciale

Dopo un grande Europeo con la Spagna Under 21, Dani Ceballos era stato accostato a tanti club tra cui anche il Milan. Lo spagnolo del Real Madrid, però, dopo settimane di rumors ha scelto.

È ufficiale, infatti, il suo passaggio all’Arsenal. La società inglese lo ha annunciato attraverso i propri canali social e su Twitter il video è diventato virale.

È lo stesso Ceballos a parlare e promettere grande impegno nella prossima stagione. Per il classe ’96 si tratta di un prestito in quanto i Galacticos non vogliono perdere uno dei loro migliori talenti in assoluto. Per lo spagnolo