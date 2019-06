Ufficiale – Barcellona, arriva l’ex Juventus Neto

Cambio tra i pali del Barcellona che, congedato l’olandese Cillessen, ha deciso di puntare su un altro portiere di spessore internazionale. Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, il club catalano ha ufficializzato l’arrivo di Norberto Neto dal Valencia.

L’accordo tra le parti è stato raggiunto su una base di 26 milioni di euro più 9 di bonus. Il portiere brasiliano ha collezionato 80 presenze con la maglia del Valencia. In molti lo ricordano per il suo passato in Italia con le maglie di Fiorentina e Juventus con le quali ha totalizzato rispettivamente 101 e 22 presenze.

Per il brasiliano classe ’89 il Barcellona ha deciso di inserire una clausola rescissoria da 200 milioni di euro.