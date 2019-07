Ufficiale – Barcellona, ecco il giapponese Abe

Nuovo arrivo in casa Barcellona. I blaugrana, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, hanno annunciato l’arrivo dal Kashima Antlers di Hiroki Abe, attaccante classe 1999 nominato giovane dell’anno nel 2018 nella J-League. Il giapponese arriva a titolo definitivo per una cifra di 1,1 milioni di euro ed avrà una clausola rescissoria fissata a 40 milioni come giocatore del Barça B, che salirà a 100 in caso di approdo in prima squadra. Per lui, ala che può giocare su entrambe le fasce, un contratto di quattro anni.

CARRIERA – Abe è arrivato al Kashima Antlers nel 2017, dopo essere cresciuto nel STFC Tokyo e nell’Hiroshima Setouchi. Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato quattordici presenze, mettendo anche a segno una rete in campionato e una in coppa. Il giocatore. dopo aver indossato la maglia del proprio paese con l’Under 19 e l’Under 21, ha inoltre debuttato nella nazionale maggiore contro il Cile nel corso dell’ultima Copa America.