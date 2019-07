Ufficiale – Benevento, colpo Sau. E spunta un divertente tweet…

Colpo di mercato del Benevento. I campani, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, hanno infatti annunciato l’arrivo dell’attaccante Marco Sau, reduce da un’annata divisa a metà tra Cagliari e Sampdoria, durante la quale ha realizzato appena una rete in quattordici presenze. Un acquisto che, tuttavia, rimane di assoluto valore per il tecnico Filippo Inzaghi, alla guida di una formazione che punta al ritorno in Serie A.

TWITTER – Il Benevento ha poi deciso di divulgare la notizia in maniera simpatica sui propri canali social. Come fatto anche per Kragl nei giorni scorsi, i sanniti hanno infatti pubblicato un tweet contenente uno screenshot di una conversazione whatsapp, dalla quale traspare che il giocatore è stato aggiungo al gruppo “Benevento Calcio”, ricevendo l’immediato benvenuto del centrocampista Nicolas Viola.