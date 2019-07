Ufficiale – Boca Juniors, ecco Salvio

In attesa di annunciare, forse, l’arrivo di De Rossi, il Boca Juniors ufficializza un altro acquisto. Il direttore sportivo Burdisso lo aveva quasi detto pochi giorni fa: “Se tutto va come deve andare, in settimana Salvio sarà nostro e sarà un rinforzo molto importante”.

Detto fatto. Attraverso i canali social del club, la società argentina ha comunicato l’acquisto di Salvio. Il classe ’90 arriva nello storico club dopo aver vestito le maglie di Lanus, Atletico Madrid e Benfica.