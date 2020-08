Diego Lopez saluta il Brescia. Il tecnico non è più l’allenatore delle Rondinelle. Dopo la retrocessione in Serie B le parti si dicono addio. La società lombarda ha comunicato la risoluzione del contratto attraverso una nota ufficiale.

Brescia: Diego Lopez non è più l’allenatore

“Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi”, questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Brescia questa mattina. Dopo la retrocessione in Serie B, le Rondinelle puntano ad un campionato in cadetteria di spessore ma, evidentemente, senza il mister uruguaiano.

