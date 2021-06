Ufficiale – Brescia: Pippo Inzaghi nuovo allenatore

Super Pippo riparte dopo l'esperienza al Benevento

INZAGHI - "Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino e il Direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti. Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia". Queste le prime parole dell'allenatore delle Rondinelle ai canali ufficiali.