Ufficiale – Emanuele Calaiò lascia il calcio giocato. Già deciso il futuro nella Salernitana

L’Arciere posa le frecce: finisce l’avventura nel calcio giocato da parte dell’attaccante Emanuele Calaiò. È stato il suo attuale club, la Salernitana del presidente Lotito e del mister Gian Piero Ventura, ad aver annunciato la scelta del giocatore di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 37 anni. Il palermitano aveva un contratto con i granata fino a giugno del prossimo anno e finora aveva collezionato una sola presenza in Coppa Italia in questa stagione. L‘Arciere ha vissuto una carriera brillante, collezionando 107 gol in Serie B e 34 in Serie A; ha cambiato varie maglie ma lo ricordiamo soprattutto per aver vestito quelle di Siena dal 2008 al 2013 e del Napoli dal 2005 al 2008 (vivendo la doppia promozione dalla C1 alla A, come poi gli è capitato al Parma fra il 2016 e il 2018) e da gennaio a giugno 2013.

La Salernitana comunica che Calaiò avrà un ruolo dirigenziale nel settore giovanile granata. Maggiori informazioni verranno date nella conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 18 settembre, presso la sala stampa dello Stadio Arechi.