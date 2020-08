Ufficiale – Inter, Sanchez è nerazzurro sino al 2023

Alexis Sanchez è un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi minuti con la societò di Milano che ha pubblicato una nota sul sito del club e sui profili social. L’attaccante cileno si trasferisce a titolo gratuito dal Manchester United.

Sanchez è dell’Inter: il comunicato

ALEXIS SANCHEZ NERAZZURRO FINO AL 2023! L’attaccante cileno, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023, si trasferisce a titolo definitivo gratuito.

Questo il comunicato apparso sul sito dell’Inter che continua: “FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023″.

Il calciatore dunque resta in nerazzurro e potrà aiutare ancora la squadra di Antonio Conte sia in Europa League che nelle prossime stagioni. Grande colpo per la squadra milanese vista anche la seconda parte di stagione disputata dal cileno.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE