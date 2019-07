Ufficiale – Juventus, ecco il colpo per il futuro

Colpo di mercato per il futuro per la Juventus. Mentre attendono di chiudere l’operazione Matthijs de Ligt, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo dal Lione di Hamza Rafia, centrocampista classe 1999. Il giocatore arriva a Torino per una cifra di 400.000 euro, ai quali si aggiungeranno fino ad un massimo di 5 milioni di bonus ed il 20% su una sua futura cessione. Raifa, nei giorni scorsi, si era già aggregato al ritiro della formazione Under 23.

MERCATO – Nel frattempo, secondo quanto trapela, sarebbe invece sfumato l’obiettivo Trippier, destinato all’Atletico Madrid.