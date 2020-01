Ufficiale – Larrivey firma per l’Universidad de Cile

Nuova avventura per Joaquin Larrivey. L’ex attaccante del Cagliari, club con il quale ha collezionato complessivamente 102 presenze realizzando 16 reti, ha infatti firmato un contratto per la stagione 2020 con l’Universidad de Cile, club di Santiago. L’argentino, soprannominato El Bati per la sua somiglianza con Gabriel Omar Batistuta, è reduce dall’esperienza in Paraguay con la maglia del Cerro Porteno. In passato ha indossato anche i colori di Huracan, Velez Sarsfield, Colon, Atlante, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Baniyas e JEF United. Insomma, una carriera da autentico giramondo.