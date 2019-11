Ufficiale – Lavezzi appende gli scarpini al chiodo

Ezequiel Lavezzi dice basta. L’attaccante argentino, all’età di 34 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una decisione che arriva al termine della sua ultima avventura con i cinesi dell’Hebei, con i tifosi che, in occasione della sua ultima partita, lo hanno omaggiato con un commovente striscione: “Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticate”.

Nel corso della sua lunga carriera, Lavezzi ha indossato anche le maglie di Estudiantes, San Lorenzo, Napoli e Paris Saint-Germain. Soprattutto i 5 anni in Italia sono stati particolarmente importanti per El Pocho, che ha saputo conquistare il cuore dell’intera tifoseria partenopea.