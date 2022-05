Ufficiale – Lecce, mister Baroni rinnova per un’altra stagione

Club e mister insieme fino al 2022-23

Dopo la bellissima promozione in Serie A ottenuta col primo posto in classifica, il Lecce e Marco Baroni proseguono insieme il loro rapporto. Dopo tante indiscrezioni, infatti, è ufficiale il rinnovo di contratto tra il tecnico e la società.

Attraverso un comunicato apparso sul sito del club e sui profili anche social, ecco l'annuncio. Baroni ha rinnovato per un anno il suo contratto in scadenza a giugno 2022 con il Lecce . "L’U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il tecnico Marco Baroni, in scadenza il 30/06/2022, fino al termine della stagione sportiva 2022/23", queste le parole della società.

Per il tecnico si tratta di un meritato prolungamento dopo la stagione condotta in ottima maniera e che ha portato alla promozione in Serie A col primo posto in graduatoria davanti alla Cremonese, seconda. La speranza è che il progetto possa andare avanti nel miglior modo possibile magari facendo una bella stagione anche nel massimo torneo italiano.