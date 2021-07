Ufficiale – Milan, ecco Giroud: numero 9 per il francese

Tutto confermato: il centravanti è un nuovo calciatore rossonero

Tutto come previsto: il Milan e Olivier Giroud sono pronti ad un nuovo inizio. Il club rossonero ha reso noto ufficialmente di aver acquistato il bomber francese dal Chelsea.

Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012.