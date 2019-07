Ufficiale – Monza, ecco il grande colpo Nicola Rigoni

Grande colpo per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Attraverso il sito ufficiale, il club ha annunciato l’acquisto di Nicola Rigoni, centrocampista classe ’90 ex Chievo.

Il giocatore è stato prelevato dal club veronese a titolo definitivo. Rigoni conta ben 79 presenze in Serie A e darà un grandissimo contributo al Monza nella prossima stagione.

Ecco il comunicato del club sul sito ufficiale: “L’ A.D. Adriano Galliani e il D.S. Filippo Antonelli piazzano un grande colpo assicurandosi le prestazioni di Nicola Rigoni. Centrocampista centrale di notevole esperienza, è nato a Schio (Vicenza) il 12/11/1990, proviene dal Chievo, dove nelle ultime 4 stagioni ha giocato in serie A. Cresciuto nel Vicenza, dove ha debuttato in serie B nel campionato 2005/2006, ha vestito nel corso degli anni anche le maglie di Palermo (A), Reggina (B) e Cittadella (B), collezionando quasi 250 presenze nei professionisti. Un vero e proprio lusso per la serie C, ha firmato con l’A.C. Monza un contratto che scade il 30 Giugno 2022 e ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Brentonico”.