Ufficiale – Ninni Corda nuovo allenatore del Foggia

Arriva l’ufficialità: Ninni Corda è il nuovo allenatore del Foggia. Il tecnico sardo era direttore tecnico, ma in seguito delle dimissioni di Amantino Mancini, scelto in estate per essere il protagonista della nuova formazione rossonera che ripartiva dalla Serie D post fallimento, gli è stato chiesto di cambiare ruolo e diventare mister della prima squadra. L’addio del brasiliano si è concretizzato dopo una sola giornata di campionato (partita persa a Fasano 1-0), queste le parole del presidente Roberto Felleca per dare il benvenuto a Corda: “”Aspettavamo solo l’ufficialità per presentare il nuovo mister e gli facciamo gli auguri per una buona continuità della sua carriera”. Il tecnico ha un passato ad Alghero, Como e Savona, ma anche nelle giovanili del Cagliari.