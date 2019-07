Ufficiale – Non solo Neymar, il Psg pensa a sfoltire: ceduto Nkunku

Non c’è solo l’affaire Neymar a tenere tutti impegnati in casa Paris Saint Germain, la dirigenza lavora per costruire una squadra che possa finalmente essere competitiva anche in Europa, per farlo serve anche mettere mano al capitolo cessioni riuscendo così a ricavare qualche milione buono da reinvestire.

Un duro lavoro quello di Leonardo che però ha messo a segno una cessione: è ufficiale il passaggio del centrocampista Christopher Nkunku al Lipsia. Ad annunciare l’acquisto del 22enne francese è stato un tweet del club tedesco che continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione che la vedrà sempre più protagonista anche in Champions League. Nkunku lascia il club dove è cresciuto e dove nell’ultima stagione ha messo insieme 22 presenze in Ligue 1 segnando 3 gol.