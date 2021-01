Ufficiale – Olhanense: Edgar Davids nuovo allenatore

Le indiscrezioni delle scorse ore da parte di A Bola trovano conferma. Edgar Davids è il nuovo allenatore dell’Olhanense. Il club di terza divisione portoghese ha annunciato attraverso un post social sul profilo ufficiale Instagram l’arrivo dell’ex calciatore.

Per l’ex centrocampista anche di Juventus e Milan ha lasciato il suo posto da assistente di Andries Jonker al Telstar, club di seconda serie olandese, per diventare a tutti gli effetti allenatore. L’annuncio in questi minuti con Davids che si avvia ad una nuova esperienza da tecnico.