Ufficiale – Parma, colpo Inglese. E spunta un curioso tweet…

Adesso è ufficiale: Roberto Inglese è un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante, in gialloblu anche nella scorsa stagione, durante la quale ha segnato nove reti in venticinque presenze, arriva dal Napoli con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. Per lui, che in passato ha indossato anche le maglie di Pescara, Lumezzane, Carpi e Chievo, un contratto fino al 30 giugno 2024.

ANNUNCIO – Il club ducale, come aveva già fatto nel pomeriggio il Benevento con Kragl, ha scelto di annunciare Inglese attraverso un tweet riportante l’immagine di una conversazione WhatsApp dalla quale risulta che il giocatore, nella serata odierna, è stato ufficialmente aggiunto al gruppo Parma Calcio 2019/2020.