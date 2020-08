Ufficiale – Pescara, Oddo è il nuovo allenatore

Il Pescara ufficializza il nuovo tecnico: sarà Massimo Oddo l’allenatore della formazione abruzzese per la prossima stagione. A darne la notizia è lo stesso club attraverso i canali social e il sito della società.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro”. Questa la nota ufficiale del Pescara sul proprio sito.



L’ex calciatore torna in Abruzzo dopo l’esperienza alla guida della Primavera e della prima squadra tra il 2014 e il 2017.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE