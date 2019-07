Ufficiale – Sampdoria, ecco Murillo

Adesso è ufficiale: Jesion Fabiàn Murillo è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore, negli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito al Barcellona, arriva a Genova in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia. Per il colombiano, classe 1992, si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza con la maglia dell’Inter nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, durante la quale ha collezionato complessivamente 61 presenze in Serie A.

Murillo andrà così a puntellare la retroguardia della formazione di Eusebio Di Francesco, che cercherà di disputare una stagione da protagonista.