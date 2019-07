Ufficiale – Sassuolo, Scamacca passa all’Ascoli

Operazione in uscita del Sassuolo, che, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la cessione in prestito dell’attaccante Gianluca Scamacca all’Ascoli, formazione di Serie B. Il giocatore classe 1999 giunge in terra marchigiana dopo una stagione divisa a metà tra il PEC Zwolle, club di Eredevisie, e la società emiliana. Per lui, in precedenza, esperienze anche con lo Jong Psv e la Cremonese, dove ha realizzato la sua prima rete nel campionato cadetto.

Scamacca ha partecipato anche ai recenti mondiali polacchi con la Nazionale Under 20, dove ha ottenuto il quarto posto finale.