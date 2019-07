Ufficiale – Siviglia, preso Oliver Torres dal Porto

Colpo di mercato del Siviglia. Il club andaluso, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo dal Porto del centrocampista Oliver Torres, che ha sottoscritto con gli spagnoli un contratto di cinque anni. Per il giocatore si tratta di un ritorno in Spagna, dove aveva già giocato con le maglie di Atletico Madrid e Villareal.

Nell’ultima stagione con il Porto, per lui, 33 presenze e sei reti in campionato, più altre nove, con due marcature, in Champions League. Torres può inoltre vantare numerose presenze con le rappresentative giovanili della nazionale spagnola, conquistando anche il titolo di campione d’Europa nel 2012 con l’Under 19.