Ufficiale – Tottenham, ecco Gollini. E arriva anche il saluto dell’Atalanta…

Arriva l'annuncio per il portiere italiano

Redazione ITASportPress

Pierluigi Gollini è un nuovo calciatore del Tottenham. Il portiere è diventato a tutti gli effetti un tesserato Spurs dopo aver detto addio all'Atalanta. L'estremo difensore è stato annunciato in questi minuti con una nota ufficiale apparso sul sito del club e sui profili social.

Questo il comunicato del Tottenham: "Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito stagionale, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento. Nato a Bologna, Pierluigi, 26 anni, ha giocato nelle giovanili del Verona e del Manchester United prima di tornare a Verona per esordire in Serie A nel settembre 2014. Ha giocato 27 volte la stagione successiva, 2015/16, spingendo al trasferimento all’Aston Villa nel luglio 2016. Ha giocato 20 volte per il Villa nel campionato 2016/17 e, per coincidenza, era in panchina quando abbiamo battuto il Villa 2-0 nel terzo turno di FA Cup a White Hart Lane a gennaio 2017".

"Pierluigi è tornato in Italia inizialmente in prestito all’Atalanta nello stesso mese, una mossa diventata permanente nel giugno 2018. Da allora ha giocato 108 volte in tutte le competizioni per il club bergamasco, incluse 10 presenze in Champions League nel 2019/20 e nel 2020/ 21. Ha giocato 32 volte la scorsa stagione quando l’Atalanta è arrivata terza in Serie A e si è classificata seconda in Coppa Italia. Pierluigi è stato convocato a livello Under 18, 19, 20 e 21 per l’Italia e ha fatto il suo debutto senior dalla panchina in una partita di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia-Erzegovina a novembre 2019. L’accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale".

IL SALUTO - Dopo l'annuncio del Tottenham, è arrivato anche il saluto ufficiale dell'Atalanta che su Twitter ha voluto ricordare qualche dato importante del suo ex portiere: "4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di Champions League 19/20 e ottavi 20/21, 2 finali di Coppa Italia e molte altre pagine di storia nerazzurra... Grazie di tutto Gollo e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!".