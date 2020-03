Ufficiale – Uefa sospende la Champions League e l’Europa League

Si fermano le competizioni europee. Con un comunicato ufficiale la Uefa ha comunicato la sospensione di Champions League ed Europa League per l’emergenza coronavirus a partire dai match previsti la prossima settimana. Rinviati anche i sorteggi dei quarti di finale delle due competizioni. La decisione sullo slittamento di Euro 2020 è invece attesa per martedì 17 marzo.

COMUNICATO – “Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Anche i sorteggi per i quarti di finale di Champions League ed Europa League sono stati rinviati”.