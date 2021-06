Ufficiale – Verona: Veloso rinnova per una stagione

Il centrocampista prolunga ancora con l'Hellas

Miguel Veloso continuerà a essere la guida dell' Hellas Verona anche nella nuova stagione con Eusebio Di Francesco in panchina. Il portoghese ha firmato il rinnovo di contratto per un'altra stagione, dunque con scadenza nel 2022.

Ad annunciarlo è stata la stessa società attraverso una nota pubblicata via social e sul sito ufficiale del club. Il capitano gialloblù, nelle ultime due stagionin ha collezionato 55 presenze in campionato mettendo a segno 5 reti e due gettoni in Coppa Italia.

Questa la nota ufficiale: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto di Miguel Veloso. Il capitano si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2021/22, che sarà la sua terza consecutiva in maglia gialloblù. Con l’Hellas Verona il 35enne mediano portoghese ha totalizzato in campionato 55 presenze, nobilitate da 5 reti e 7 assist-gol, nel biennio 2019-2021. Uno score ragguardevole al quale aggiungere 2 presenze in Coppa Italia con un assist-gol. Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in gialloblù".