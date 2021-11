Ufficializzati nuovi allenatori con tanti ex calciatori. La migliore tra i neoabilitati è donna

Si tratta del corso promosso dall’Assocalciatori e svolto per la prima parte in presenza a Coverciano e poi on-line. La migliore tra i neoabilitati è stata Alessia Pecchini

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori abilitati UEFA B, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del ‘Corso speciale combinato licenze C e D’, riservato ai calciatori ancora in attività o che avevano terminato da poco la loro carriera sportiva.

Iniziato lo scorso 26 luglio a Coverciano, questo corso – organizzato dal Settore Tecnico e promosso dall’AIC, anche se in questo 2021 non si è svolto in contemporanea il consueto ‘raduno dei calciatori senza contratto’ – ha vissuto due fasi: una prima, in cui gli allievi hanno seguito le lezioni in presenza nelle aule del Centro Tecnico Federale, e una seconda, in cui il corso è proseguito seguendo una didattica a distanza, on-line.