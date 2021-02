Ulivieri e il segreto di Pirlo: “Ha conquistato credibilità agli occhi dei calciatori”

Interessante intervista rilasciata da Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ai microfoni di Tuttosport. Tanti i tremi trattati ma in modo particolare anche la Juventus sotto la guida di Andrea Pirlo.

Ulivieri e il segreto di Pirlo

“La Juventus ha attraversato qualche difficoltà all’inizio della stagione, ma secondo me il discorso non era legato a schemi o tattica, ma era un piano più elevato. Pirlo sta cambiando la mentalità della Juventus e quella non si impara in due allenamenti come uno schema”, ha spiegato Ulivieri. “Si tratta di un percorso lungo e può comportare dei momenti di flessione. Adesso l’impressione è che lo spogliatoio lo segua in modo molto compatto. E questo è perché ha conquistato la credibilità agli occhi dei giocatori. E non perché si chiama Pirlo, come molti sostengono”.

“Pirlo ha conquistato tutti con le sue idee, il suo modo di confrontarsi, il suo modo di lavorare. Ultimamente ha anche cambiato spesso, a seconda dell’avversario da affrontare. E secondo me è stato un bene! È uno degli aspetti fondamentali della nostra scuola di Coverciano. Il concetto di flessibilità è uno dei cardini dell’allenatore italiano. Perché le partite non vanno sempre come si vuole, perché ci sono anche gli avversari, che molti spesso ignorano, perché siamo in un periodo molto strano”.