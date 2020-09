Ulivieri esalta Pirlo: “Uno scienziato del pallone. Lui e Sarri molto diversi”

Andrea Pirlo è stato nominato ufficialmente allenatore della Juventus, ma solo nei prossimi giorni prenderà a tutti gli effetti il patentino per diventare mister di Serie A. Sull’ex centrocampista ha voluto dire la sua Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Tuttosport.

Pirlo uno scienziato del pallone

Sull’esame che Pirlo dovrà affrontare per prendere il patentino, Ulivieri ha commentato: “Si presenti preparato, soprattutto al mio esame. Scherzi a parte: è stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienzato del pallone. Errori da non fare? Iniziare un discorso dicendo: ‘il mio calcio’. Quelli che pronunciano quella frase li boccio! Il ‘mio calcio’ non esiste. Esiste il calcio migliore che posso fare con i giocatori a disposizione, sfruttandoli al meglio. Gli allenatori con carriere lunghe sono quelli che se stanno cercando di salvarsi in Serie C non si mettono a fare il Barcellona, ma comprendono il contesto e agiscono di conseguenza. Ovviamente Pirlo lo sa molto bene”.

Infine una parola su Sarri e il confronto tra i due mister: “Credo che Sarri e Pirlo abbiano concezioni di calcio molto diverse. Il che non vuole dire una migliore dell’altra, solo diverse. Molto diverse”

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE