Ulivieri: “Mancato Mondiale Italia a causa dell’Europeo vinto”

Renzo Ulivieri senza peli sulla lingua su Radio Cusano Campus. Il presidente dell’Assoallenatori ha parlato in modo molto dettagliato del momento del calcio italiano, sottolineando anche alcuni passaggi a vuoto della Nazionale di Roberto Mancini con l'accesso al Mondiale fallito e non solo.

Ai microfoni di Fabio Camillacci per la trasmissione "Prima che la notte...", Ulivieri ha detto: "Abbiamo fallito la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per colpa dell'Europeo vinto. Perché storicamente quando noi vinciamo qualcosa, dopo ci si mette a sedere", le sue parole. "Questo vuol dire che la gloria ci dà noia. Roberto Mancini ha sbagliato a continuare a dare fiducia a chi aveva vinto gli Europei ma prima di lui aveva sbagliato Bearzot dopo il 1982, Lippi dopo il 2006. Quando si parla di errori sentimentali e non di errori tattici o tecnici io credo che vadano capiti e perdonati. La riconoscenza di un allenatore verso i propri uomini che lo hanno portato a vincere è dentro ognuno di noi. Quindi è stato un errore, ma un errore sentimentale".