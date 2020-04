Ulivieri: “Ripresa? Il governo non aveva indicato alcuna data, la Lega non dice la verità”

Tema particolarmente caldo, quello relativo al proseguimento del campionato di Serie A. Tra il governo e la Lega il clima rischia di farsi incandescente e proprio su questo argomento, ai microfoni di Lady Radio, è intervenuto il presidente dell’AssoAllenatori Renzo Ulivieri.

RIPRESA – “Noi siamo sempre stati disponibli a riprendere, ma va salvaguardata la salute di tutti gli addetti ai lavori. Ci deve essere l’impegno di tutti: se tutte le persone coinvolte sono sane, si può giocare. Tuttavia non ci si potrà comportare come prima: non deve passare il messaggio che quello del calcio sia un mondo privilegiato. Spadafora? Io ho partecipato all’incontro. Ha detto chiaramente che il governo non vuole bloccare il campionato e che se ci saranno le condizioni adeguate potremo ripartire. Poi che tendezialmente possa avere un occhio di riguardo al calcio di base in confronto a quello di Serie A mi pare evidente. Date? Non ne sono mai state proposte. Spadafora non può indicare date senza il supporto dei tecnici: il ministro durante il nostro incontro non ha mai stabilito alcuna data, la Lega Serie A non dice il vero. Non era stato promesso niente”.

