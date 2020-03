Ulivieri: “Tagli agli ingaggi dei tecnici? Non tutti allenano grandi squadre…”

L’emergenza Coronavirus e il conseguente stop dei campionati rischia di avere effetti devastanti sulle finanze dei club. Tra le proposte per mitigare le perdite, anche quella di tagliare l’ingaggio dI calciatori e allenatori, provvedimento già messo in atto dalla Juventus. Sull’argomento, a Italpress, è intervenuto il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri.

TAGLIO – “Se dobbiamo sospendere gli stipendi per un mese in attesa di capire se il campionato può ripartire e soprattutto di quantificare i danni economici, noi diciamo va bene. Ci fermiamo però qui: gli allenatori, in questa situazione di emergenza, sono pronti a fare la loro parte, ma vogliamo discutere sui numeri. Questa corsa ai tagli non ci piace: dobbiamo fare i conti delle perdite, che si potranno fare solamente quando l’emergenza sarà terminata. Poi va considerato che non tutti allenano grandi squadre: abbiamo tanti allenatori che con lo stipendio vanno a fare la spesa. Il ragionamento deve essere diversificato in base a quanto uno guadagna”.

LEEDS, BIELSA E GIOCATORI RINUNCIANO ALLO STIPENDIO: “IL PAGAMENTO DEGLI ALTRI DIPENDENTI LA PRIORITA'”