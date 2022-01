Ultima chiamata per Mbappé: il Psg tenta la mossa per un “mini rinnovo”

Futuro incerto per l'attaccante francese

Il Paris Saint Germain non si è ancora arreso all'idea di perdere Kylian Mbappé a parametro zero la prossima estate. Ecco perché starebbe insistendo per arrivare, all'ultimo minuto, ad un accordo per il rinnovo del contratto dell'enfant prodige.

Infatti, come riportato da Telefoot, i dirigenti francesi non si sono mai veramente rassegnati all'idea di perderlo, specialmente gratis. In tal senso avrebbero predisposto un'altra proposta di rinnovo. Per Mbappé ci sarebbe un nuovo contratto di breve durata ma a cifre davvero stellari. Una modalità che permetterebbe a Mbappé di guadagnare tantissimo e al club di non perderlo a parametro zero.