Un autogol frena la Roma raggiunta dal Leicester

Tutto in gioco e adesso il ritorno all'Olimpico

La Roma tona a casa con un pareggio dalla trasferta di Leicester nel match di andata della semifinale di Conference League. Gara molto intensa al King Power Stadium dove il pareggio tiene aperta la qualificazione in vista del ritorno all’Olimpico. Parte forte la squadra di Rodgers che va vicina al gol con Castagne. Ma è la Roma a passare in vantaggio con Pellegrini che sfrutta un assist di Zalewski e batte Schmeichel in diagonale. Nella ripresa, il Leicester spinge forte a caccia del pareggio e lo trova con una zampata di Lookman su assist di Barnes. Schmeichel salva il risultato su conclusione di Sergio Oliveira, finisce 1-1. Nell'altra semifinale il Feyenoord ha battuto il Marsiglia 3-2.