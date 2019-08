Un bel Napoli finisce k.o. contro il Barcellona: Busquets e Rakitic affondano gli azzurri

Gioca molto bene, a tratti domina anche nel gioco, ma alla fine il Napoli viene sconfitto dal Barcellona. A Miami, nonostante l’ottima prestazione, la squadra di Carlo Ancelotti perde 2-1. Ottima prima ora di gioco, poi troppa imprecisione sotto porta.

IL MATCH – Il Napoli parte forte: subito un’occasione per Insigne poi un’altra, più nitida, per Mertens. Entrambi sbagliano. Gli azzurri pagano caro gli errori: al primo tiro, da fuori, di Busquets, è il Barcellona a passare in vantaggio. I partenopei non demordono e Callejon, sul solito asse con Insigne trova l’1-1 complice anche la deviazione decisiva di Umtiti. Nella ripresa è Milik a farsi vedere ma ancora troppi errori che alla fine risulteranno decisivi. Poco dopo, infatti, è Rakitic che con un altro tiro da fuori fa il 2-1 finale.