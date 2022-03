Un milione di multa a Sky per “informazioni ingannevoli”

Secondo l'autorità la società aveva lasciato intendere erroneamente agli abbonati di poter continuare a vedere le partite di Serie A come nella precedente stagione

Stangata per Sky Italia: l'Antitrust ha deciso di multare di 1 milione di euro a Sky Italia per informazioni ingannevoli sul pacchetto calcio. "La multa inflitta a Sky dall’Antitrust per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio accoglie le nostre richieste di contrastare i comportamenti scorretti a danno degli utenti". Lo afferma il Codacons, commentando la sanzione da 1 milione di euro decisa dall’Autorità.