Una serie tv sul Monza: la pazza idea di Netflix

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l’oggetto di una serie su Netflix. La storica promozione in Serie B del club brianzolo e le grandi ambizioni con l’obiettivo dichiarato della Serie A, avrebbero spinto il colosso a realizzare un docu-film davvero speciale.

Monza: Netflix pensa a serie tv

Esattamente come successo per “Sunderland ‘Til I Die”, anche la favola del Monza potrebbe essere raccontata in tv. La promozione dalla Serie C alla Serie B potrebbe diventare una serie televisiva grazie, ovviamente, alla storia particolare del club e della proprietà con al vertice Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da Tuttomonza.it, il colosso Netflix potrebbe realizzare un docu-film come quello già prodotto per il Sunderland in Inghilterra, dal titolo “Sunderland ‘Til I Die”. Al momento il progetto è ancora solamente un’idea ma potrebbe prendere consistenza nei prossimi mesi, durante il campionato di B. Un’eventuale storica doppia promozione darebbe quasi la certezza della sua realizzazione. Il Monza, infatti, non è mai stato in Serie A e l’eventuale traguardo sarebbe da raccontare e ricordare. Una serie sarebbe perfetta…

