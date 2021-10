Uruguay, può essere finita l’era Tabarez dopo 15 anni

Le parti potrebbero salutarsi dopo tanto tempo

In casa Uruguay sta per chiudersi la storia tra la Nazionale e il CT Oscar Washington Tabarez che dura ormai da 15 anni. Secondo quanto si apprende da El Pais, infatti, il commissario tecnico sarebbe vicino all’addio alla Celeste.

Da quanto si apprende, nonostante un contratto fino al luglio 2022, l’allenatore 74enne potrebbe lasciare subito il suo ruolo, complice anche un rendimento non esaltante della formazione ricca di tanti Serie A come Godin, Nandez e Caceres, che nelle ultime gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022, ha deluso.

In queste ore l’Associacion Uruguaya de Futbol sta analizzando seriamente la possibilità di chiudere in anticipo il ciclo di Tabarez e nella serata di ieri è andata in scena anche un faccia a faccia importante tra le parti. In caso di addio il primo nome sarebbe quello di Diego Aguirre, ora allenatore dell’Internacional di Porto Alegre. Tabarez allena l'Uruguay da 15 anni ed è alla sua seconda esperienza sulla panchina della Nazionale, dopo una parentesi dall'88 al '90. Nelle prossime ore si attende la decisione ufficiale.