Usain Bolt: “Soldi arabi a Mbappé? Per un contratto così torno e lascio la pensione”

Il pluricampione olimpico e mondiale Usain Bolte x velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri, ha reagito sui social alla notizia che l'Al Hilal ha offerto all'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe un contratto da 776 milioni di dollari (700 milioni di euro) all'anno. "Sono pronto a tornare a correre e lasciare la pensione per questo stipendio annuo di $ 776 milioni", ha twittato Bolt. L'ex velocista ha abbandonato l'atletica leggera nel 2017. Successivamente, si è cimentato come giocatore di calcio nel club australiano Central Coast Mariners, per il quale ha giocato due partite amichevoli e segnato due gol.